لجنة المسابقات تُصدر عقوبات الجولة الخامسة من الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، حيث تمت معاقبة لاعب فريق “الهلال” علي الشريف بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لمباراة واحدة؛ بسبب أحداث مباراة “الهلال والنصر”.

وتمت كذلك معاقبة عبد السلام مصطفى الشهير بـ”ديقا”، لاعب “النصر”، بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لأربع مباريات وتغريمه ألفي دينار، بعد ما بدر منه خلال لقاء الجولة الخامسة، حيث قام اللاعب بحركات استفزازية لبدلاء “الهلال”، وهذا ما أظهرته تسجيلات الكاميرات.

وكانت إدارة “النصر”، قد عاقبت، أيضًا، اللاعب بعد تصرفه غير الصحيح، وأصدرت لجنة المسابقات أيضًا قرارًا بتغريم نجوم اجدابيا بغرامة مالية قدرها ألف دينار، وأيضًا معاقبة “رفيق” بغرامة ألف دينار، وتمت معاقبة “الشط” بغرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي، وأخيرًا تغريم فريق “الهلال” ماليًا بألف دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية