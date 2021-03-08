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ضمن الجولة السادسة من الممتاز.. “التعاون” يحسم ديربي اجدابيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم “التعاون”، ديربي مدينة اجدابيا، على حساب جاره “النجوم”، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

على أرضية ملعب 10 يوليو في مدينة اجدابيا؛ انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، لكن “التعاون” انتفض في الشوط الثاني؛ ليفتتح الشامخ القذافي النتيجة في الدقيقة الـ 53، قبل أن يضيف أحمد الحمصة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 83.

واختتم بعدها بست دقائق معتز بلعيد ثلاثية “التعاون”، الذي حصد بالتالي نقاط ديربي مدينة اجدابيا، ورفع رصيده إلى ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد نجوم اجدابيا عند أربع نقاط.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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