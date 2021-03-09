بنغازي .. تواصل دورة المهارات المتقدمة حول أساسيات التدريب الرياضي للمدربات

بنغازي 09 مارس 2021 (وال)- تتواصل بقاعة اتحادية حكام كرة القدم بمدينة بنغازي لليوم الثاني على التوالي، دورة المهارات المتقدمة حول أساسيات التدريب الرياضي بإشراف للمدربة سارة العبيدي.

هذا وقد تركزت المحاضرة المدربة سارة العبيدي على أساسيات التدريب الرياضي إلى جانب العملي للمدربات حول الأسس الصحيحة والعلمية لطرق التدريب الرياضي، ووضع البرنامج الزمني لعملية الإحماء وماهية طرقه، والبرنامج التدريبي والفعّالية التي سيتم تطبيقها بصورة صحيحة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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