فوز بالميراس بكأس البرازيل بعد تفوقه على غريميو

تمكن فريق نادي بالميراس لكرة القدم من الظفر بكأس البرازيل، بعد تغلبه بنتيجة 2-صفر على غريميو لينتصر 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويحقق ثاني لقب كبير له هذا الموسم.

حقق بالميراس هذا الانتصار الجديد بعد “5” أسابيع من فوز النادي القادم من “ساو باولو” بكأس ليبرتادوريس “دوري أبطال أميركا الجنوبية”.. وفاز بالميراس 1-صفر في مباراة الذهاب خارج ملعبه الأسبوع الماضي وجعل ويسلي النتيجة الإجمالية 2-صفر عندما سجل من زاوية صعبة في الدقيقة 52.. وأكد جابرييل منينو انتصار بالميراس قبل ست دقائق على النهاية بعد هجمة مرتدة ليجعل النتيجة 2-صفر في مباراة الإياب.

يُذكر أنه بسبب التعديلات في جداول المباريات نتيجة جائحة كورونا أقيمت كأس البرازيل 2020 في مارس رغم أن موسم 2021 بدأ بالفعل في البرازيل.

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