“تشيلسي” يُطيح بـ”إيفرتون” في “ستامفورد بريدج”

يواصل “تشيلسي” نتائجه الإيجابية، بعد تولي توخيل مهام الإشراف على الفريق اللندني، خلفًا لفرانك لامبارد.

وحقّق “تشيلسي” فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه “إيفرتون”، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من البريميرليغ، على ملعب ستامفورد بريدج.

وافتتح “البلوز” النتيجة بنيران صديقة بعدما سجّل بن جودفري هدفًا عكسيًا في مرماه بالدقيقة الـ 31، قبل أن يضيف جورجينو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 65.

ورفع “تشيلسي”، بهذا الفوز، رصيده للنقطة الـ 50، في المركز الرابع بينما تجمد رصيد “إيفرتون” عند 46 نقطة في المركز السادس.

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