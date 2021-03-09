“القنطري” يزور ترهونة للوقوف على البنية التحتية

زار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، مدينة ترهونة للوقوف على البنية التحتية للمرافق الرياضية.

وكان في استقبال “القنطري”؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة إبراهيم الكشر، ورئيس فرع الهيئة في ترهونة عصام البوزيدي، وعدد من رؤساء الأندية والمؤسسات الشبابية في المدينة.

وشهد الاجتماع التطرق لوضع البنية التحتية في المدينة والمشاريع المتوقفة والتي عجزت الشركات عن تنفيذها بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وزار “القنطري” نادي الامل ومدرسة الفروسية مقر مفوضية كشاف ترهونة، ووعد بمتابعة كافة المشاريع القائمة، وأكد أنه يسعى للاستمرار في أعمال التطوير في جميع المرافق الرياضية والشبابية.

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