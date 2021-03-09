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“الدامجة” يستقيل من تدريب “السويحلي”.. واسم البديل يُكشف قريباً

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقب التعادل مع “الخُمس” ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز؛ قدّم المدرب الوطني، جلال الدامجة، استقالته من تدريب فريق “السويحلي”.

بدورها، قبلت إدارة “السويحلي” هذه الاستقالة، بعد تراجع أداء الفريق، وكذلك نتائجه هذا الموسم في الدوري الممتاز، حيث حصد الفريق سبع نقاط فقط من أصل 18 نقطة ممكنة، بعد أن حقّق فوزًا وحيدًا وأربع تعادلات وخسارة واحدة.

وقالت إدارة “السويحلي” إنها ستُعلن عن بديل “الدامجة” خلال اليومين القادمين، إذ يطمح “السويحلي” للمُنافسة على اللقب، والتأهّل للرباعي في الدوري الممتاز.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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