“الأهلي بنغازي” يجري مرانه في ملعب المباراة قبل مواجهة “أنيمبا”

خاض “الأهلي بنغازي” تدريباته في ملعب المباراة، في “أبا” بنيجيريا، قبل مواجهة الغد، أمام “أنيمبا” ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى “الأهلي” إلى العودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا، في المباراة الأصعب في المجموعة، ويأمل أبناء المشوار الطويل في تحقيق أفضل بداية في المجموعات؛ من أجل بلوغ ربع النهائي والمُضي قدمًا في البطولة.

بدورها، لم تبخل إدارة النادي في توفير كل متطلبات الفريق، بداية من طائرة خاصة أقلّت البعثة من بنغازي إلى نيجيريا؛ لتفادي التعب والإرهاق، كما تسعى إدارة “الأهلي”، جاهدةً؛ لتجهيز ملعب بنينا لاستقبال مباريات الفريق المقبلة.

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