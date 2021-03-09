“السويحلي” يواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز

واصل فريق “السويحلي” خسارة النقاط على أرضه في الدوري الممتاز، بعدما تعادل بهدف لمثله مع “الخُمس”، ضمن الجولة السادسة.

وعلى ملعب مصراتة؛ كان “السويحلي” قريبًا من افتتاح النتيجة، لكن الشوط الأول انتهى سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني؛ انتفض أبناء مصراتة، واستطاع محمد الأجنف افتتاح النتيجة في الدقيقة الـ 51.

وبعد ذلك، حاول “الخُمس” العودة في النتيجة، وكان له ذلك في الدقيقة الـ 80، بعدما أخطأ مُدافع “السويحلي” في إبعاد الكرة ليسكنها شباك فريقه مانحًا الضيوف هدف التعادل.

وبهذه النتيجة؛ أضاف كل فريق نقطةً إلى رصيده، حيث رفع “السويحلي” رصيده إلى سبع نقاط، بينما رفع “الخُمس” رصيده إلى ثماني نقاط.

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