الدامجة يستقيل من تدريب فريق السويحلي

قدم مدرب فريق السويحلي جلال الدامجة استقالته من تدريب الفريق بعد ست جولات على انطلاق المسابقة .استقالة الدامجة جاءت عقب تعادل السويحلي أمام الخمس بهدف لهدف مساء الاثنين لتنتهي رحلة الدامجة مع الفريق مبكرا حيث قاده في ست مباريات حقق من خلالها فوزا واحدا وتعادل في أربع مباريات وخسر نتيجة لقاء وحيد .
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قناة ليبيا الاحرار
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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