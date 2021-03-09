قرار رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتية بتشكيل الاتحادات الفرعية بالمناطق

بنغازي 9 مارس 2021 (وال) أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتية المهندس “جمال الرعيض” قراراته بإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية اتحاد الفرعي للكاراتيه (ساحل الغربي) بناء على قرار (4) لسنة 2021 .

حيث اشتملت المادة الأولى على أن يكون السيد “محمود على جريمة” رئيسا و “عبد الجواد محمد الشفنزي” نائبا و “ربيع محمد حرير” عضوا كذلك “سالم عبدالسلام الحاج”. عضوا و “منصور محمد كربوب عضوا” و “محمد محمد زهمول” عضوا و إبراهيم علي حر” عضو.

هذا ونصت المادة الثانية، أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات التقيد وتنفيذ قرار رقم (6) بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه الزاوية حيث جاء في المادة الأولى إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي الزاوية على النحو التالي:- السيد “خالد البشير محمد الحراري” رئيسا ، و “عبدالمطلب الطاهر سوكز” نائبا و “عادل محمد العروسي” عضوا و “عزالدين محمد اللطيف” عضوا كذلك ” فوزي المنصوري الشريف” عضوا و “صبحي عبدالسلام الصيد” عضوا و “مفيدة مختار علي راشد” عضوا .

وجاء في المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات التقيد وتنفيذ قرار رقم (6) بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه طرابلس ورد في المادة الأولى ، يعاد تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه طرابلس، فيكون “عصام علي مسعود” رئيسا و “مصعب محمد أبو شهيوة” نائبا و “محمد توفيق الضبع” عضوا و “علي أرحومة التومي” عضوا و “علي محمد غيث عضوا و “عبدالرحمن عبدالناصر قويدر” عضوا و”عماد محمد المقرحي”. عضوا .

هذا وقد نصت المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات التقيد وتنفيذ قرار رقم (8) بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه الجبل الأخضر المادة الأولى احتوت على أن يعاد تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه الجبل الأخضر على النحو التاليالسيد ” أكرم محمد إبراهيم رئيسا ” و “حمزه عبدالله إبراهيم” نائبا و ” مختار محمد المختار”عضوا و”أحمد سعيد الحاسي”عضوا و “مصطفى رزق عبدالحليم” عضوا “حمد محمد عبد القادر” عضوا و “حماد سعيد بوشوبرب” عضوا.

ومما جاء في المادة الثانية ” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات التقيد وتنفيذ قرار رقم (7) بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي وورد في المادة الأولى ، يعاد تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي على النحو التالي أن يكون السيد ” محمد أحمد حمد الصادق” رئيسا و”عبدالمول عوض الوحيشي” نائبا و “حسين سالم محمد الفزاني” عضوا “مالك أبوبكر مفتاح العرفي” عضو “فيصل إبراهيم يعقوب التباوي” عضوا و “لطفي رجب الصافي” عضوا و” علي حسين بوغالية عضو.

ونصت المادة الثانية، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات التقيد والتنفيذ. (وال ـ بنغازي) ر ع

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