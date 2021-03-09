“الطلائع رقدالين” يحقق حلم جمهوره ويتأهّل لدوري الدرجة الأولى

حقّق نادي “الطلائع رقدالين” أحلام جمهوره ومحبي غلالته الذهبية في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد عقود ومواسم طويلة من المحاولات التي لم يُحالف فيها التوفيق فهود المنطقة الغربية، في الصعود للأولى والاقتراب من الحلم الأكبر بالتأهل للدوري الممتاز.

وجاء الصعود التاريخي لفريق “الطلائع”، بعد فوزه في آخر مبارياته بالتصفيات النهائية، على جاره فريق صقور العلالقة، بهدف دون ردّ؛ سجله لاعبه مراد أبو عيون، مطلع الشوط الثاني، في المباراة التي أقيمت بملعب نادي شهداء عبدالجليل جنزور.

وشهدت المباراة نديةً وإثارةً بين الفريقين، ولكن الحسم كان لرجال المدرب واللاعب الدولي السابق “لطفي قريميل” الذي قاد فريق الفهود إلى تحقيق إنجاز تاريخي، طال انتظاره.

وعقب انتهاء المباراة؛ انطلقت الأفراح بشكل جنوني بين لاعبي “الطلائع”، بمشاركة رئيس وأعضاء الإدارة والجهاز الفني ابتهاجًا بهذا الانتصار والتأهّل المستحق.

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