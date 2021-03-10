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دوري كرة السلة .. بفارق ( 46 ) نقطة سلة النصر تتفوق على السلفيوم

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 10 مارس 2021 ( وال ) – حقق فريق النصر لكرة السلة فوزاً سهلاً على ضيفه السلفيوم بفارق ( 46 )، وبواقع (96 ) مقابل ( 50 ) نقطة، لحساب الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة.

المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – في مجمع سليمان الضراط بنغازي، توسطه ثنائي تحكيمي متكون من ( خالد أحنيش ) حكما أولاً ، و ( محمد سكرانة ) حكما ثانياً، نجح فيها النصر في التفوق في جميع الأرباع.

وكانت نتائج الأرباع كالتالي :-

الربع الأول : انتهى لمصلحة النصر بفارق ( 6 ) نقطة ، وبواقع بنتيجة ( 16 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

الربع الثاني : انتهى أيضا لمصلحة سلة النصر بفارق ( 10 ) نقاط، و بنتيجة ( 18 ) مقابل ( 8) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لصالح فريق النصر بنتيجة ( 34 مقابل 18 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح سلة النصر بفارق ( 22 ) نقطة، وبواقع ( 32 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

الربع الرابع : انتهى لصالح سلة فريق النصر بفارق ( 8 )نقاط، و بنتيجة ( 30 ) مقابل ( 22 ) نقطة.

لتكون محصلة الشوط الثاني لصالح فريق النصر بنتيجة ( 62 مقابل 32 ) نقطة، فيما كانت النتيجة النهائية للقاء نصراوية ( 96 مقابل 50 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء ، والأكثر تسجيلاً بالمقابلة، اللاعب ( عبد اللطيف الفقيه ) بتسجيله ( 23 ) نقطة في زمن ( 20:59 ) ، يليه ( إبراهيم عبدو ) مسجلاً ( 13 ) نقطة في زمن (21:29 )، أما على صعيد المتابعات ، فكان التميز والبروز للاعب ( خالد الأوجلي ) حاصدا  ( 12 ) متابعة ، في زمن (25:25 )، يليه اللاعب ( محمد بوزقية ) محققا (8 ) متابعات ، في زمن ( 22:17 ).(وال – بنغازي ) س أ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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