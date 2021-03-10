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دوري كرة السلة .. بـ 7 نقاط سلة الهلال تعبر التحدي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 مارس 2021 (وال)  عبر فريق الهلال لكرة السلة جاره التحدي بفارق ( 7 ) نقاط، وبواقع ( 79 ) مقابل  (72) نقطة، وذلك لحساب إياب الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية ، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الثلاثاء – بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المباراة التي توسطها الحكمان ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً ، و ( موسى الأوجلي ) حكماً ثانياً، جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين ، فضلاً على أن الفريقين تقاسما نتيجة الأرباع.

و كانت النتائج على النحو  التالي: –

الربع الأول : انتهى لصالح سلة فريق الهلال بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 21 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح فريق التحدي بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 22 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل ( 35 مقابل 35 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح فريق الهلال بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع ( 28 ) مقابل ( 19 ) نقطة الربع الرابع والأخير : انتهى لمصلحة التحدي بفارق نقطتين ، وبواقع ( 18 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة الهلال بنتيجة ( 44 مقابل 37 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء لاعب فريق الهلال ( يوسف الأوجلي ) بتسجيله أعلى عدد من النقاط، وذلك برصيد ( 23 ) نقطة، في زمن ( 37 :53 )، وكان له  ( 4 ) متابعات ، وعدد ( 4 ) تمريرات حاسمة، وعدد ( 3 ) ثلاثيات من أصل ( 10 ) محاولات، في حين تميز من جانب التحدي ( عبد الله مينا ) مسجلاً ( 13 ) نقطة في زمن ( 27:41)، وسجل  عدد ( 3 ) متابعات .( وال ـ بنغازي)س إ

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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