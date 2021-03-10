دوري كرة السلة .. بفارق ( 10 ) نقاط سلة المروج تجتاز الأهلي

المرج 10 مارس 2021 ( وال ) – اجتاز فريق المروج لكرة السلة ضيفه الأهلي بفارق ( 10 ) نقاط، بواقع ( 67 ) مقابل ( 57 ) نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز الكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المقابلة التي جرت – أمس الثلاثاء – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و ( عمر الشوشان ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( محمد بن صريتي ) حكماً ثالثاً،

المقابلة لم تأت قوية كما أعتقد البعض ، وظهر عليها الحرص الشديد لدى لاعبي الفريقين ، حيث كانت أرباعها كتالي : الربع الأول انتهى لصالح سلة المروج بفارق ( 7 ) نقاط، وبنتيجة ( 23 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى أيضاً لمصلحة المروج بفارق ( 9 ) نقاط، وبنتيجة ( 20 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

لتكون في النهاية نتيجة الشوط الأول لمصلحة المروج بنتيجة ( 43 مقابل 27 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لمصلحة سلة الأهلي بفارق نقطة وحيدة ، وبواقع (11 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

الربع الرابع والأخير : انتهى لمصلحة الأهلي أيضاً بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

لينتهي بعد ذلك الشوط الثاني لمصلحة ( 29 مقابل 24 ) نقطة، فيما كانت النتيجة النهائية للمباراة فوز المروج ( 67 مقابل 57 ) نقطة.

هذا وجلس على طاولة التحكيم خماسي متكون من ( أحمد البرعصي ) مسجلاً، و ( علي بوهديمة ) مسجل إلكتروني، و ( أحمد صابونة ) ميقاتي، و( أيمن بركة ) ميقاتي ( 24 ) ثانية ، و ( محمد البريكي ) مراقبا فنياً للقاء.( وال – المرج ) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال