رئيس هيئة الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بترهونة

تفقد بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة عددا من المؤسسات الشبابية والرياضية ببلدية ترهونة.

وبحث رئيس الهيئة خلال اللقاء بمقر بلدية ترهونة متطلبات البلدية لتطوير قطاع الشباب والرياضة، كما تم مناقشة وضع المدينة الرياضية ترهونة والتطرق لتفعيل المشاريع التي عجزت الشركات المتعاقدة على تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها المدينه و آلية تفعيلها.

وأكد القنطري أن المدينة الرياضية ترهونة ستكون متنفسا هاما للمنتخبات الوطنية، مشددا على أهمية استمرار أعمال التطوير لكل المرافق في ليبيا.

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