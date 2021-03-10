لاستكمال ملاحظات “الكاف”.. “الشلماني” يزور ملعب بنينا

زار رئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، ملعب شهداء بنينا، اليوم؛ لتفقّد الملعب، والوقوف على استكمال الملاحظات التي قدمها الاتحاد الأفريقي، حتى يرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وحضر “الشلماني” للملعب، برفقة مديره فرج الفرجاني، ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم، إبراهيم الشلماني.

ويتطلع “الشلماني” إلى تقديم تقرير نهائي للاتحاد الأفريقي خلال المدة القادمة؛ لإنهاء ملف رفع الحظر عن الملاعب الليبية بصورة إيجابية.

وكان “الشلماني”، قد أعلن، قبل حوالي عشرة أيام، عن قيام الاتحاد الأفريقي برفع الحظر عن الملاعب الليبية؛ شريطة استكمال بعض النواقص والملاحظات.

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