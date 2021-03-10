ليفربول يواجه لايبزيغ في الانفيلد لتأكيد التأهل

يدخل ليفربول لقاء اليوم في إياب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بكل اريحية امام لايبزيغ بعد أن حسم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة

وعلى أرضية ملعب انفيلد يسعى الريدز لمحو خيباته في الدوري الانجليزي الممتاز ونتائجه السلبية في الفترة الأخيرة وتحقيق فوز مستحق على ممثل ألمانيا لايبزيغ لمصالحة جماهيره الغاضبة والتي باتت تطالب باقالة يورغن كلوب.

من جهته سيحاول لايبزيغ استغلال تراجع ليفربول من أجل العودة للمنافسة وخطف ورقة العبور الى الدور المقبل من دوري أبطال خاصة أن الفريق قدم مستوى استثنائي الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية