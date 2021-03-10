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ليفربول يواجه لايبزيغ في الانفيلد لتأكيد التأهل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يدخل ليفربول لقاء اليوم في إياب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بكل اريحية امام لايبزيغ بعد أن حسم لقاء الذهاب بثنائية نظيفة

وعلى أرضية ملعب انفيلد يسعى الريدز لمحو خيباته في الدوري الانجليزي الممتاز ونتائجه السلبية في الفترة الأخيرة وتحقيق فوز مستحق على ممثل ألمانيا لايبزيغ لمصالحة جماهيره الغاضبة والتي باتت تطالب باقالة يورغن كلوب.

من جهته سيحاول لايبزيغ استغلال تراجع ليفربول من أجل العودة للمنافسة وخطف ورقة العبور الى الدور المقبل من دوري أبطال خاصة أن الفريق قدم مستوى استثنائي الموسم الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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