برشلونة في مهمة صعبة في حديقة الأمراء

يحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان في إياب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

ومهمة ميسى ورفاقه لن تكون سهلة في العاصمة الفرنسية خاصة ان برشلونة مني بهزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب بعد ان انتهى اللقاء بنتيجة اربعة اهداف لهدف لصالح باريس.

ولكن لقاء اليوم سيشهد غياب نجم مباراة الذهاب كيليان امبابي والذي أحرز هاتريك في شباك تير شتيغن كما سيتواصل غياب نيمار بسبب الاصابة ولكن اللقاء سيشهد عودة انخيل دي ماريا.

والمواجهة ربما حسمها باريس مبكرا ومنذ موقعة الذهاب ولكن ربما سيحارب رجال كومان في حديقة الأمراء للعودة ببطاقة التأهل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية