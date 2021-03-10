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رياض الشريف مدربا للسويحلي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلفت إدارة نادي السويحلي المدرب رياض الشريف بالإشراف على الفريق الأول لفترة مؤقتة بعد استقالة جلال الدامجة

وكان الدامجة قد قدم اعتذاره واستقالته لادارة وجماهير نادي السويحلي عقب التعادل مع الخمس في الدوري الممتاز، حيث لم يحقق السويحلي النتائج المرجوة منه في الست الجولات الأولى من الدوري الممتاز حيث تعادل الفريق في أربع مناسبات وفاز مرة واحدة وخسر في مناسبة واحدة.

وكانت إدارة السويحلي قد أكدت عبر المركز الإعلامي بأنه ستعلن في الأيام المقبلة عن بديل الدامجة لكنها اختارت تكليف رياض الشريف مؤقتا لمواصلة المشوار مع الفريق في الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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