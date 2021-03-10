رياض الشريف مدربا للسويحلي

كلفت إدارة نادي السويحلي المدرب رياض الشريف بالإشراف على الفريق الأول لفترة مؤقتة بعد استقالة جلال الدامجة

وكان الدامجة قد قدم اعتذاره واستقالته لادارة وجماهير نادي السويحلي عقب التعادل مع الخمس في الدوري الممتاز، حيث لم يحقق السويحلي النتائج المرجوة منه في الست الجولات الأولى من الدوري الممتاز حيث تعادل الفريق في أربع مناسبات وفاز مرة واحدة وخسر في مناسبة واحدة.

وكانت إدارة السويحلي قد أكدت عبر المركز الإعلامي بأنه ستعلن في الأيام المقبلة عن بديل الدامجة لكنها اختارت تكليف رياض الشريف مؤقتا لمواصلة المشوار مع الفريق في الدوري الممتاز.

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