الأهلي يفقد لقاءه أمام أنيمبا النيجيري بهدفين في الكونفدرالية الأفريقية

آبا 10 مارس 2021 ( وال ) – فقد فريق الأهلي مساء اليوم الأربعاء، مباراته أمام مستضيفه أنيمبا النيجيري بنتيجة هدفين لهدف، ضمن منافسات ذهاب الجولة الأولى من دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

هذه المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مدينة آبا النيجيري، توسطها الحكم الرواندي أيشي موي، بدأها فريق أنيمبا مهاجمًا منذ الدقائق الأولى، ومع مطلع الدقيقة ( 9 ) تمكن اللاعب أوغستين أولا دابو من تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك بتصويبه قوية من على حافة منطقة الجزاء ، استقرت في الجهة اليمنى للحارس عبد الجواد رزق.

بعد هدف أنيمبا الأهلي تحرر من مناطقه الدفاعية بغية تعديل الكفة، وعند الدقيقة ( 17 ) احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة لاعب الوسط عبد الله العرفي، تقدم لها اللاعب ذاته معدلا النتيجة، واضعًا كرته على يمين الحارس جان لوباك، وتدخل الحارس عبد الجواد رزق عند الدقيقة ( 20 ) ليحرم اللاعب ( أوبي ) من تسجيل ثاني الأهداف،بعد أن ابعد تصويبته بعيدًا عن مرماه.

وحملت الدقيقة ( 43 ) لفريق أنيمبا الجديد، حينما تمكن اللاعب فيكتور أنباوما مستغلا سوء التغطية الدفاعية من المدافع طه بن عامر، الذي لم يتمكن من أبعاد تصدي جواد رزق في المرة الأولى، لتنتهي بعدها دقائق الشوط الأول على واقع هدفين لهدف.

في الحصة الثانية، حاول الأهلي تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة، وتعددت الألعاب ، خاصة من وسط الملعب الذي قاده اللاعبان عبد الله العرفي وسفيان تشيكو، ولعل أبرز فرص الأهلي كانت في الدقيقة ( 55 ) بأقدام المهاجم جبريل مرسال، الذي تلقى كرة بينية متقنة من عبد الله العرفي؛ لكنه لم ينجح في وضع الكرة فوق حارس المرمى، حارمًا الأهلي من هدف التعديل.

أستمر اللعب على منوال أنيمبا يهاجم والأهلي معتمد على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة ، في المقابل، كاد أنيمبا زيارة شباك عبد الجواد رزق في أكثر من كرة، لكن يقضت الحارس وتمركزه الصحيح، والجيد حالت دون ولوج الكرة شباكه، لتكتمل المباراة بنتيجة هدفين لهدف. ( وال – آبا ) س أ/ ر ت

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