خاص | بطلة المنطقة الشرقية للقوة البدنية هدير عبد العزيز في حديث صريح لــ”وال”

بنغازي 10 مارس 2021 (وال)- اختتمت خلال الأيام القليلة الماضية ببلدية بنغازي، بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 2020-2021 للأوزان، بحصول المدربة هدير عبد العزيز على الترتيب الأول في القوة البدنية للوزن 65-69 كيلوغرام.

وتحدثت المدربة هدير عبد العزيز – لوكالة الأنباء الليبية – إنها “انخرطت في مجال الرياضة منذ 16 عامًا، عبر مشاركتها في عدة رياضات بينها: كورة الطائرة، والسويدي، والسباحة، وأحببت السباحة والسويدي، وكانت بدايتي متدربة إلى أن أصبحت مدربة، بمساندة زوجي وعائلتي، واتجهت إلى الحديد وأحببته، وكان ذلك بفضل المدرب الفاضل محمد مصطفى الوسيع رئيس اتحاد المنطقة الشرقية للعبة كمال الأجسام، الذي علمني وأعطاني من خبرته”.

وبشأن الصعوبات والمعوقات التي واجهتها، تقول المدربة هدير عبد العزيز: “معوقات أهمها عدم تولي المرأة العربية مراكز قيادية في المجال الرياضي، وأما في المحور العملي هي توفر فرص النمو المهني للرجل أكثر من المرأة، رغم إنها في بلادنا العربية قد تقلدت العديد من المناصب الإدارية في معظم المؤسسات، إلا أنها لا زالت مهمشة في تولي المناصب الرياضية”.

وتتابع هدير عبد العزيز: “حلمي أن يكون هناك دور للمرأة في مجال الرياضة كمسئولة، خاصة بالنساء وليس تحت قيادة عنصر رجالي، وأن يكون في خطط مستقبلية للمرأة، وتسليط الضوء على الجانب الرياضي والنشاطات التي حققتها المرأة في الواقع الرياضي، رغم كثرة الأندية إلا أننا نعاني من عدم أهلية المدربات في مجال الرياضة، إذ ينقصهن الخبرة والتدريب والقيادة في المجال الرياضي”.

وعن طموحاتها تقول: “أتمنى وصول المرأة في يوم من الأيام إلى منصب رياضي؛ تحقق من خلاله أهداف وطموحات كل امرأة عربية، رغم عدم وجود عنصر نسائي يقف بجانبنا، إلا أني أخص بالذكر أستاذي الفاضل الذي دعمني ودعم فتيات البطولة جميعًا المدرب محمد مصطفى الوسيع”.

سيرة ذاتية

هدير عبد العزيز محمد من مواليد 1986 م بنغازي، حاصلة على شهادات من مصر في زومبا السويدي، والأيروبكس، والكارديو، واليوغا، وحاصلة على الترتيب الأول في فئة كبار للوزن 65-69 ك في بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 2020-2021.

كما تحصلت هدير عبد العزيز على دورة في العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، إلى جانب حصولها على شهادة تكليف من الإتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية، وشهادة تميز في دورة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وشهادة اجتياز دورة احترافية في مجال التنمية الرياضية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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