بنغازي .. ختام دورة “المهارات المتقدمة للمدربات “

بنغازي 11 مارس 2021 (وال)- اختتم مكتب الشباب والرياضة ببنغازي، دورة تدريبية بعنوان “المهارات المتقدمة للمدربات “، استهدفت التدريب العنصر النسائي.

هذا وتركزت الدورة التدريبية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام بقاعة اتحادية حكام كرة القدم بالمدينة الرياضية، على عدة عناصر وهي: الإعداد والتأهيل النفسي، والإسعافات الأولية، والإصابات الرياضية، وأساسيات التدريب الرياضي، والإعداد البدني، وبإشراف نخبة من المحاضرين المختصين.

وقال مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم – لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة تهدف لتطوير وإعداد المدربات بشكل صحيح وعلى أساس علمي، ومن خلالها تستطيع المتدربات بأن تكون لها الحصول على المعلومات التي تفيدها من خلال تقدمها إلى جانب معرفتها بأهمية علم النفس الرياضي.

وأضاف نجم احتوت الدورة على المحاضرات حول طرق إعداد وتأهيل المدربات، لكي يستطعن التعامل مع أنماط وشخصيات المدربات ليسهل التعامل معهن، وتأهيلهن لتنظيم الوقت ما بين العمل والحياة اليومية، حتى تكون لهن أريحية ونفسية جيدة بدون ضغوطات نفسية.

وأشار نجم إلى أنه تم إجراء لهن اختبار؛ لتحديد الشخصية للمدربات لتتعرف كل مدربة على شخصيتها من الناحية العلمية، وستكون هناك دورات متقدمة في القريب العاجل من قبل مدربين ذو كفاءة عالية.

وأوضح نجم أن هذه الدورة تعتبر هي الأولى من نوعها والتي أقامها وأشرف عليها مكتب الشباب والرياضة بنغازي، والهدف من إقامة هذه الدورة؛ هو التوجيه الصحيح والعلمي للتدريب للعنصر النسائي، وتعتبر دورة تمهيدية لهن لإقامة دورة أكاديمية بعد شهر رمضان الكريم، ولكي يتم مزاولة التدريب بأسس صحيحة وبشهادة معتمدة؛ تكون طريقهن لتدريب علمي يفيد المتدربات.

وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات مشاركة وشهادات الشكر والتقدير لكل من كان وراء نجاح الدورة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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