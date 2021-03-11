تصويت برازيلي على تغيير “استاد ماركانا” ليحمل اسم الأسطورة “بيليه”

رويترز/

اقترب “استاد ماراكانا” الشهير في البرازيل من الحصول على اسم جديد بعد تصويت للهيئة التشريعية لولاية “ريو دي جانيرو” بتغيير اسمه إلى : إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو – استاد ري بيليه.

وشارك بيليه “80 عاماً” في هذا الملعب ذائع الصيت عالمياً ، مرات عديدة مع البرازيل وسجل هدفه رقم 1000 هناك عام 1969 عندما كان يلعب مع “سانتوس” أمام “فاسكو دا غاما” في مباراة محلية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤول عن مشروع تغيير الاسم قوله: ( إنه تكريم مستحق لرجل يعرفه العالم كله بسبب إرثه في كرة القدم البرازيلية، وبسبب خدماته المقدمة إلى بلادنا .. وكلمة “ري” تعني الملك في اللغة البرتغالية) حسب قوله.

يذكر أن استاد ماراكانا قد استضاف نهائي كأس العالم في 1950 وفي 2014 إلى جانب افتتاح أولمبياد ريو 2016، ويحمل منذ فترة طويلة اسم “ماريو فيليو” وهو الصحفي الذي ساعد على إنشائه في أربعينات القرن الماضي .. وقالت الهيئة التشريعية في هذا الشأن إن اسم ملعب كرة القدم سيتغير لكن المجمع الرياضي الشامل حول الملعب يمكن أن يحتفظ باسمه الحالي، فيما يطلق أغلب البرازيليين على الاستاد ماراكانا نسبة إلى المنطقة التي تضم هذا الملعب.

تتبقى خطوة واحدة قبل تغيير الاسم بشكل نهائي وهي الحصول على موافقة حاكم ولاية ريو، فيما تثير هذه الخطوة انقساماً حيث يعتقد البعض أن “ماريو فيليو” هو الأحق بهذا الشرف، بينما اعتبر آخرون أن اسم الاستاد يجب أن يرتبط بشخص من ريو على عكس موقف بيليه الذي وُلد في ولاية ميناس جيرايس وأقام أغلب حياته في ساو باولو.

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