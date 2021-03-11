” بوخريص ” يقود التحدي للفوز على شباب الجبل

بنغازي 11 مارس 2021 ( وال ) – قاد اللاعب ( عمر بوخريص ) فريقه التحدي إلى فوز غال ومهم ، وذلك على حساب ضيفه فريق شباب الجبل بنتيجة هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم.

المباراة التي جرت – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب شهداء بنينة ، دخلها الفريقان، وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية، حيث دخل التحدي المقابلة وفي رصيده ( 9 ) نقاط ، ومتسلحاً بالقوة الضاربة والمتمثلة في المهاجمين ( أحمد مكاري ) ، و ( جلال الزوي )، بالإضافة إلى حيوية لاعب الوسط ( عمر بوخريص ).

فيما دخل شباب الجبل المواجهة ، وهو يعي جيداً صعوبة المباراة ، ساعياً في نفس الوقت ، إلى تحسين موقعه على لائحة ترتيب المجموعة وتفادي الثلاثة نقاط التي في رصيده، هذا واستمر الشوط الأول بين الفريقين من دون هز الشباك ، لينتهي بعدها النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، رغبة التحدي كانت أكثر في التسجيل، وشكل لاعبوه المدرب ( صالح رحيل ) العديد من الهجمات ، ومع مطلع الدقيقة ( 80 ) تمكن ( عمر بوخريص ) من تسجيل الهدف الوحيد باللقاء، وذلك أثر كرة حرة مباشرة ، نفذها بنجاح، استقرت بدورها على يمين الحارس ( عبد الرحيم شحات ).

واصل التحدي ضغطه ، على شباب الجبل ، الذي بذل مجهودات كبيرة في تعديل النتيجة ، لكن جميع هجماته باءت بالفشل، وقبل نهاية المباراة بقليل احتسب حكم اللقاء ( أبوبكر الجماعي ) ركلة جزاء للتحدي ، تقدم لها ( محمود الخضري ) لكنه أخفق في مضاعفة النتيجة بهدف ثاني، لتنتهي بعدها المباراة على واقع هدف ( بوخريص ).

وبهذا الفوز رفع فريق التحدي رصيده من النقاط إلى ( 12 ) نقطة، من ست مباريات،فيما تجمد رصيد فريق شباب الجبل عند النقطة ( 3 ) ، من ست لقاءات خاضها ( وال – بنغازي ) س أ

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