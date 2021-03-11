دوري كرة القدم : النصر يعود بفوز غال من خارج الديار

الأبيار 11 مارس 2021 ( وال ) – عاد فريق النصر بفوز هام من خارج الديار، إثر تفوقه على مستضيفه فريق الأنوار بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا وجرت المباراة – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب مدينة الأبيار ، وتوسطها الحكم الدولي ( محمد الزروق ) ، حيث لم يرتق الشوط الأول إلى المستويات الرفيعة، ولم يشهد شوطها الأول خطورة تذكر، ولا فرص حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني وعند الدقيقة ( 57 ) نجح النصر من تسجيل أول الأهداف ، وذلك عن طريق لاعبه ( أحمد الهرام )، الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي، من دون أي رقابة، مستفيداً من رأسية ( عزو بنينة ) والتي لعبها فوق حارس الأنوار.

وعلى الرغم من النقص العدد لفريق الأنوار ،أثر خروج العاجي ( بكايوكو ) بالبطاقة الحمراء، إلا أن الأنوار حاول تعديل النتيجة، بعد هدف( أحمد الهرام ) ونال ما يريد ، عندما تحصل الفريق على ركلة جزاء ، تقدم لها المهاجم ( علي عزالدين ) معلناً عن هدف التعديل،لكن النصر في الدقيقة ( 69 ) استطاع تسجيل الهدف الثاني ، وذلك بواسطة المحترف السنغالي ( تالا نداي ) مهدياً النصر فوزاً مهماً.

وبهذا الفوز رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى النقاط ( 13 ) محتلاً بها المرتبة الثانية ، بينما تجمد رصيد فريق الأنوار عند نقطة واحدة محتلاً بها قاع ترتيب المجموعة الأولى. ( وال – الأبيار ) س أ

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