“ليفربول” يُجدّد تفوّقه على “لايبزيغ” ويتأهّل لربع نهائي الأبطال

تأهّل “ليفربول” إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما جدّد فوزه على “لايبزيغ” بهدفيْن دون ردّ في إياب ثمن النهائي، بالعاصمة الهنغارية بودابست .

وافتتح محمد صلاح أول أهداف “الريدز” بعد مرور 70 دقيقة من اللعب، مستغلاً دوره الفردي وتمريرة دييغو جوتا، وبعد أربع دقائق؛ أضاف السنغالي، ساديو ماني، الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من أوريغي؛ ليحسم ليفربول عبوره لدور الثمانية ويُصحّح نتائجه المخيبة محليًا، مستغلاً انتصاره ذهابًا بثنائية ليتأهّل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف دون ردّ.

وتعرّض ليفربول للخسارة في آخر ست مباريات على ملعبه “أنفيلد” في الدوري الإنجليزي الممتاز كما يحتلّ المركز الثامن بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهّل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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