إعادة انتخاب “باخ” رئيسًا للأولمبية الدولية.. بالتزكية

أعيد انتخاب الألماني، توماس باخ، رئيسًا للّجنة الأولمبية الدولية بالتزكية، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك قبل أشهر من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” والتي تأجّلت بسبب فيروس “كورونا”.ّ

وحصل “باخ” على 93 صوتًا مقابل صوتٍ واحدٍ معترض، كما أن أربعة أعضاء آخرين من اللجنة الدولية امتنعوا عن التصويت، في اجتماع الجمعية العمومية الـ 137 والمقرر سابقًا في أثينا، قبل أن يُنقل إلى “لوزان” السويسرية عبر الفيديو.

وكان “باخ” قد تسلّم منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2013، حيث سيُواصل مهامه حتى عام 2025.

وعقب انتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية لولاية أخرى؛ أكد “باخ” أن طوكيو تُعدّ الأبرز لتنظيم الأولمبياد، كما أن التحضيرات تجري على قدم وساق؛ من أجل إقامة أفضل ألعاب أولمبية في التاريخ.

وأضاف: طوكيو هي المدينة الأفضل لاستضافة حدث الأولمبياد وتُعدّ الأكثر استعدادًا في تاريخ الألعاب الأولمبية ، وحاليًا؛ ليس لدينا أي سبب للشك في أن الافتتاح سيجرى في 23 يوليو بعد التأجيل العام الماضي.

وأردف: هناك العديد من الاحتياطات الصحية، ويظلّ العالم الأولمبي مُعلقًا على قرارات السلطات اليابانية بشأن حضور الجمهور والسفر إلى طوكيو.

وأشار الرئيس الألماني إلى أن اللجنة الأولمبية ستدرس الوضع في الفترة المقبلة، حتى نهاية أبريل؛ لتقييم كل الاحتمالات، وقال: لكنني أتوقّع أن هذه الألعاب ستكون استثنائيةً رغم كل الظروف الحالية.

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