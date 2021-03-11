“سان جيرمان” يُبعد “برشلونة” عن مشوار أبطال أوروبا

بلغ “باريس سان جيرمان” ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع ضيفه “برشلونة”، بهدف لمثله، على ملعب “بارك دي فرانس”، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الباريسي في النتيجة بهدف نجمه المتألق، كيليان مبابي، في الدقيقة الـ 30، من علامة الجزاء، بعد عودة الحكم لتقنية الفار وثبوت وجود خطأً على المدافع كليمينت لينغليت، وعدّل الفريق الكاتالوني النتيجة في الدقيقة الـ 37 عن طريق نجمه ليونيل ميسي من تسديدة قوية.

وأهدر “ميسي”، في الوقت بدل الضائع، ركلة جزاء، تصدى لها الحارس كيلور نافاز والعارضة.

وبلغ “سان جيرمان” ربع النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا على ملعب “الكامب نو” بأربعة أهداف مقابل هدف؛ ليفوز بمجموع المباراتين بخمسة أهداف لاثنين.

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