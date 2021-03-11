في أولى مبارياته بعد فك “الكاف” الحظر عن الملاعب الليبية… المنتخب الوطني سيستضيف نظيره التونسي على أرضية ملعب “شهداء بنينا”

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر رفع الحظر النهائي عن ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وأضاف الشلماني، في تصريح من العاصمة المغربية الرباط، أن ملعب شهداء بنينا سيستقبل في الـ 25 من مارس الحالي مباراة المنتخب الليبي مع نظيره التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وأشار الشلماني، إلى أن الملاحظات الواردة من قبل اللجنة التي زارت ملعب طرابلس الدولي سيتم قريبا الإيفاء بكافة متطلباتها فيما يتعلق بتجهيز الملعب؛ لاعتماده، ورفع الحظر عنه من قبل “الكاف” لعودة المنافسات الدولية على أرضيته، ومنها تصفيات كأس العالم.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد فرض الحظر على الملاعب الليبية في عام 2014، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

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