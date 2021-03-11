بعد خسارة الديربي.. “مانشستر سيتي” يعود للانتصارات في البريمرليغ

عاد “مانشستر سيتي” إلى سكة الانتصارات، بفوز كبير، على ضيفه “ساوثهامبتون” بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن مباراة مقدمة من الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح كيفن دي بروين أهداف “السيتي” في الدقيقة الـ 15، وعدذل جيمس وارد النتيجة للضيوف بعد عشر دقائق، وعزّز رياض محرز التقدم لـ”السيتزن” قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، وأضاف إلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة الـ45، وعاد الجزائري محرز لإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

لكن تشي آدمز قلّص الفارق لـ”ساوثهامبتون” بعد دقيقة واحدة، ليعود دي بروين وينهي آمال الضيوف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ59.

فوز “السيتي”؛ عزّز صدارته للدوري بـ 68 نقطة، فيما توقف “ساوثهامبتون” عند 33 نقطة في المركز الـ 14.

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