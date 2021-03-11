“أتلتيكو مدريد” يُعزّز صدارة الليغا بفوزه على “بلباو”

عاد “أتلتيكو مدريد” لتحقيق الانتصارات بفوزه بملعبه “وانداميتروبوليتانو”، على مضيفه “أتلتيك بلباو”، بهدفيْن مقابل هدف وحيد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18.

وتقدم الفريق الباسكي عند الدقيقة الـ 21، بهدف نجمه وقائده إيكر مونيايين، مستغلاً عرضية زميله إينياكي ويليامز، وعدّل “الروخي بلانكوس” النتيجة عن طريق لاعب وسطه ماركوس لورينتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني؛ أضاف هداف الفريق لويس سواريز، الهدف الثاني من علامة الجزاء ليصل لهدفه الـ 18، هذا الموسم .

وبعد هذا الفوز؛ رفع فريق العاصمة مدريد رصيده إلى 62 نقطة مُعززًا موقعه في الصدارة، فيما توقف “أسود الباسك” عند 33 نقطة في المركز الثامن .

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