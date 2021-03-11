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“فيدرر” يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء في “قطر أكسون موبيل”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد أسطورة التنس، السويسري روجر فيدرر، إلى الملاعب بعد غيابٍ طويلٍ، بسبب الإصابة؛ إلى المشاركة في بطولة “قطر إكسون موبيل” المفتوحة، وحقّق الفوز على البريطاني دانييل إيفانز، بمجموعتيْن مقابل واحدة .

وحسم “فيدرر” المجموعة الأولى لصالحه بصعوبة بالغة، بعدما وصلت إلى شوط كسر التعادل بسبعة لستة، والتي استمرت لقرابة 50 دقيقة، لكن منافسه البريطاني حسم المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة؛ إلا أن السويسري المخضرم تمكّن من إنهاء المباراة في المجموعة الفاصلة بسبعة أشواط مقابل خمسة، في المباراة التي تواصلت ساعتين و24 دقيقة .

ويخوض “فيدرر”، البالغ 39 عامًا البطولة بعد غيابه لأكثر من عام عن ملاعب التنس، بعد الإصابة، كما سيُواجه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، الذي تجاوز التونسي مالك الجزيري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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