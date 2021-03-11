“الكاف” يُؤكد رسميًا إقامة مباراة منتخب الليبي ونظيره التونسي في 25 مارس بملعب شهداء بنينا ببنغازي

الرباط 11 مارس 2021 (وال)-أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الخميس، رسميًا إقامة مباراة المنتخب الليبي ونظيره التونسي على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي في 25 من مارس الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ونقل تأكيد “الكاف” رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني – من العاصمة المغربية الرباط – هنأ فيه الجماهير الرياضية الليبية موافقة الاتحاد الأفريقي رسميًا على إقامة مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي على ملعب شهداء بنينا، وأنه سيتم قريبًا العمل على إيفاء بكل متطلبات لتجهيز ملعب طرابلس الدولي بناء على ملاحظات لجنة الكاف. (وال- الرباط) ر ت

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