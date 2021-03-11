الكزة: 25 مارس أول مباراة مع تونس في ملعب بنينا

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم يونس الكزة إن قرار رفع الحظر عن الملاعب الليبية جاء مكملا لعمل اللجنة التي زارت ملعب بنينا مؤخرا.

وأضاف الكزة أن الاتحاد الليبي نفذ الشروط والمعايير التي طالبت بها لجنة الكاف بعد زيارة الوفد لملعب بنينا والتي حددت في 10 مارس الانتهاء من الملاحظات حول الملعب، وأشار إلى أن كل ذلك تم بتكاتف جهود اتحاد الكرة وبلدية بنغازي وهيئة الشباب والرياضة.

وأكد الكزة أن أول مباراة في ليبيا ستكون يوم 25 مارس مع تونس بدون حضور جمهور اتباعا للإجراءات الاحترازية وتوصيات اللجنة العليا لجائحة كورونا، وقال إن هناك بعض الملاحظات على ملعب طرابلس سيتم العمل عليها الفترة القادمة لتلبية الشروط التي طالب بها وفد الكاف.

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