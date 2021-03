الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرفع الحظر رسميًا على ملعب بنينا ببنغازي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا، رفع الحظر على ملعب بنينا الرياضي بمدينة بنغازي، وسيستقبل أولى المباريات يوم 25 من مارس الجاري مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي الشقيق ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وأفاد رئيس الإتحاد العام لكرة القدم ” عبد الحكيم الشلماني ” من العاصمة المغربية الرباط أن الإتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف ) رفع رسميا الحظر عن ملعب شهداء بنينا ” وتأكيد إقامة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره التونسي الشقيق على ملعب شهداء بنينا يوم 25 من مارس الجارى ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة امم افريقيا .

كما اكد الأستاذ ” عبد الحكيم الشلماني” بأن الملاحظات الوارده من لجنة الكاف التي زارت ملعب طرابلس الدولى سيتم قريبا العمل عليها والإفاء بكل متطلباتها لتجهيز الملعب من أجل اعتماده ورفع الحظر عليه من الكاف قريبا وعودته لاحتضان المباريات الدولية وخاصة تصفيات كأس العالم القادمة.

