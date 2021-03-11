النجم الليبي “المعتصم المصراتي” لاعب الشهر في البرتغال

حصل النجم الليبي المعتصم المصراتي على جائزة لاعب الشهر، في الدوري البرتغالي، والمقدّمة من رابطة الأندية المنظمة للدوري.

النجم الليبي، الذي ينشط في فريق “سبورتينغ براغا”؛ أصبح لاعبًا مطلوبًا من قبل العديد من الأندية البرتغالية، وعلى رأسها “بنفيكا”.

وبدأ “المعتصم” مشواره في البرتغال رفقة نادي “فيتوريا غيماريش”، وانتقل إلى “ريو أفي”، على سبيل الإعارة، قبل أن يفوز نادي “براغا” بخدماته، حيث شارك مع الفريق في الدوري البرتغالي، ومنافسات الدوري الأوروبي.

ولم يعلّق “المصراتي”، حتى الآن، على أخبار انتقاله إلى أحد الأندية خارج البرتغال، ويكتفي، في المرحلة الحالية، بتمثيل فريقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية