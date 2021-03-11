تحديد موعد انطلاق بطولة الأندية الليبية للعبة للكاراتيه

بنغازي 11 مارس 2021 (وال)- كشف الاتحاد الليبي للعبة للكاراتيه، عن موعد انطلاق منافسات بطولة الأندية الليبية للعبة للكاراتيه شهر أبريل المقبل.

هذا وسينضم الاتحاد الليبي البطولة تحت شعار “الوحدة الوطنية”، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الليبية في المنطقة الغربية وتحديدًا في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية خلال الفترة من 7 – 8 أبريل المقبل، وستقام في المنطقة الشرقية بقاعة مجمع سليمان الضراط في فترة من 9 – 10 من شهر أبريل. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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