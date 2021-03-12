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فوز ثمين.. “أرسنال” يعبر “أولمبياكوس” في اليونان

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد “أرسنال” بفوزٍ غالٍ أمام مضيفه “أولمبياكوس”، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح “الغانرز” أول أهداف المباراة بصاروخية النرويجي مارتن أوديجارد، في الدقيقة الـ 34، وعدّل الفريق اليوناني النتيجة عن طريق المغربي يوسف العربي في الدقيقة الـ 58، وأعاد المدافع غابرييل ماجاليس التقدم للفريق اللندني في الدقيقة الـ 79، قبل أن يُكمل المصري البديل محمد النني، الثلاثية، بتصويبةٍ قويةٍ قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ووضع “أرسنال” قدمًا في ربع نهائي المسابقة الأوروبية، حيث كان قد أقصي، الموسم الماضي، على يد “أولمبياكوس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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