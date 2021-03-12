“البدري” يقود الهلال إلى فوز ثمين على حساب دارنس

حقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب دارنس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز في المباراة، التي احتضنها ملعب شهداء بنينا.

الهلال؛ افتتح النتيجة من علامة الجزاء عن طريق القائد فيصل البدري، وقبل انتهاء الشوط الأول عاد مايسترو خط الوسط، فيصل البدري، ووقّع على الهدف الثاني لصالح فريق الهلال.

وفي الشوط الثاني؛ استطاع مهاجم دارنس، علي فزان، تقليص الفارق، لكن أسامة بلعيد حسم المباراة بهدف ثالث، ومنح فريقه النقاط الثلاث؛ ليرفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دارنس عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

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