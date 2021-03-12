البوسيفي: هناك خروقات مخالفة للوائح المنظمة للممتاز

قال حسين البوسيفي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إن لجنة المسابقات راسلت رئيس اتحاد الكرة بخصوص عدم التزام الأندية بتعليمات اللجنة وحدوث خروقات مخالفة للوائح المنظمة للمسابقة.

وأضاف البوسيفي في تصريح خص به قناة ليبيا الأحرار أن تلك الخروقات إذا لم يتم معالجتها قد تؤدي إلى انحراف المسابقة عن مسارها وخصوصا الجانب الأمني وقال رئيس لجنة المسابقات إن اللجنة قدمت مقترحا بإقامة المباريات بملاعب محايدة لتجنب بعض المشاكل التي شهدتها بعض المباريات أخيرا.

يشار إلى أن منافسات الدوري ستتوقف لمنح فرصة لاستعداد منتخبنا الوطني للمباراة تونس التي ستقام في الخامس العشرين من الشهر الحالي بملعب بنينا ببنغازي.

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