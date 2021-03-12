زوبي: منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة ستنطلق يوم 18 مارس

قال عبد الوهاب زوبي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة إن دوري التتويج لمسابقة الكأس سيقام في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وأضاف زوبي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن المنافسات ستختتم يوم العشرين ولمدة ثلاثة أيام وكان اتحاد اللعبة قد أجرى قرعة الكأس حيث سيلتقي فريق الأهلي طرابلس الهلال في أول مباريات وسيلتقي السويحلي الفريق الخاسر من اللقاء الأول والفائز يلتقي الأهلي طرابلس في آخر مباراة.

يشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس قد تأهل عن المنطقة الثالثة والسويحلي عن المنطقة الثانية وفريق الهلال تأهل عن المنطقة الأولى لنهائيات دوري تتويج بكأس ليبيا للكرة الطائرة.

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