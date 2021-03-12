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“بسيلاشفيلي” يحرم “فيدرر” من مُواصلة مشوار بطولة “قطر المفتوحة”

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودّع المصنف الرابع عالميًا السويسري المخضرم روجر فيدرر، بطولة “قطر إكسون موبيل المفتوحة”، للتنس، بخسارته في ربع النهائي أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتقدّم “باسيلاشفيلي” في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن السويسري المخضرم قلب النتيجة بعدما حسم المجموعة الثانية، بسهولة، بستة لواحد، إلا أن اللاعب الجورجي تألّق في المجموعة الحاسمة التي انتهت بسبعة لخمسة في مباراة تواصلت لساعة و50 دقيقة.

وضمن اللاعب الجورجي التألق للمربع الذهبي كما أن روجر فيدرر، أعلن انسحابه من بطولة دبي المفتوحة الأسبوع المقبل لمواصلة إعداده البدني، بعد ابتعاده عن الملاعب لـ 14 شهرًا متواصلاً .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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