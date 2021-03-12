بفارق سلة وحيدة ..   تفوق المروج على النصر في الدوري الليبي

المرج 12 مارس 2021 ( وال ) – نجح فريق المروج في التفوق على النصر بفارق سلة وحيدة ، بواقع ( 74 ) مقابل (72 ) نقطة، ضمن منافسات إياب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بقاعة أحمد موسى في مدينة المرج، هذه المباراة التي جاءت سريعة منذ بدايتها، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من هيثم الساروي حكمًا أولا، وعمر الشوشان حكمًا ثانيًا، ومحمد بن صريتي حكمًا ثالثًا، لم تخلو من الإثارة والتشويق، فالندية كانت حاضرة والتسابق على صعيد النتيجة كان موجود.

فلكم الأرباع في سطور .. الربع الأول: انتهى لصالح فريق المروج بفارق ( 3 ) نقاط ، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الثاني: انتهى لمصلحة النصر بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع ( 16 ) مقابل ( 13 ) نقطة، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل ( 32 ) مقابل (32 ) نقطة .

الربع الثالث: انتهى لمصلحة فريق المروج بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع ( 17 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الربع الرابع والأخير: انتهى لمصلحة فريق النصر بفارق نقطة وحيدة، بواقع ( 26 ) مقابل ( 25 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الثاني لمصلحة فريق المروج ( 42 ) مقابل (40 ) نقطة، في حين انتهى وقت المباراة الأصلي للمروج بنتيجة ( 74) مقابل ( 72) نقطة.

هذا وتميز في هذا المقابلة، والتي تدرج لحساب إياب الأسبوع الثالث، أكثر من لاعب، تقدمهم لاعب المروج وجدي مصطفى مسجلا ( 28 ) نقطة، منها ( 6 ) ثلاثيات، يليه زميلة بالفريق غيث عبد الرحمن الذي سجل ( 25 ) نقطة ، منها ثلاثية واحدة. فيما برز من فريق النصر إبراهيم عبدو مسجلا ( 18 ) نقطة، منها ( 3 ) ثلاثيات، يليه اللاعب محمد بوزقية مسجلا (18) نقطة، منها ثلاثية وحيدة، بينما جاء اللاعب زين العابدين مكراز ثالثًا مسجلا ( 17 ) نقطة، منها عدد ( 2 ) من الثلاثيات. (وال -المرج) س أ / ر ت

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