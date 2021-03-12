لجنة التحكيم تُكرّم لاعب النصر “الهرام” نظير “شجاعته”

كرّمت لجنة التحكيم العامة لاعب نادي “النصر”، أحمد الهرام، عقب موقفه البطولي مع الحكم الدولي محمد الزروق.

وكان الحكم الدولي قد تعرّض لاعتداء من بعض جماهير فريق “الأنوار”، أثناء مباراته مع “النصر”، ولكن “الهرام” تصدّى بكل شجاعة لهذه الجماهير، وقام بحماية الحكم والدفاع عنه؛ لتقرّر لجنة التحكيم بقيادة الحكم الدولي السابق شعبان الصادق تكريم “الهرام” نظير موقفه الشجاع.

يُذكر أن مباراة فريقيْ “النصر والأنوار”، التي أقيمت مساء الأربعاء، بملعب الأبيار ضمن منافسات الأسبوع السادس؛ توقفت في دقائقها الأخيرة، نتيجة نزول بعض المشجعين إلى أرضية الملعب، وانتهت بتفوق “النصر” بهدفيْن مقابل هدف.

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