اخبار الرياضة

لجنة التحكيم تُكرّم لاعب النصر “الهرام” نظير “شجاعته”

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرّمت لجنة التحكيم العامة لاعب نادي “النصر”، أحمد الهرام، عقب موقفه البطولي مع الحكم الدولي محمد الزروق.

وكان الحكم الدولي قد تعرّض لاعتداء من بعض جماهير فريق “الأنوار”، أثناء مباراته مع “النصر”، ولكن “الهرام” تصدّى بكل شجاعة لهذه الجماهير، وقام بحماية الحكم والدفاع عنه؛ لتقرّر لجنة التحكيم بقيادة الحكم الدولي السابق شعبان الصادق تكريم “الهرام” نظير موقفه الشجاع.

يُذكر أن مباراة فريقيْ “النصر والأنوار”، التي أقيمت مساء الأربعاء، بملعب الأبيار ضمن منافسات الأسبوع السادس؛ توقفت في دقائقها الأخيرة، نتيجة نزول بعض المشجعين إلى أرضية الملعب، وانتهت بتفوق “النصر” بهدفيْن مقابل هدف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك