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نادال يعلن انسحابه من بطولة دبي المفتوحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المصنف الثاني رافائيل نادال إنسحابه من بطولة سوق دبي الحرة للتنس وذلك عقب إصابته في الظهر والتحضير للبطولات الكبرى المقبلة .

وشكر الماتادور الإسباني على حسابه في تويتر اللجنة المنظمة لبطولة دبي على الدعوة التي وجهت له في المشاركة في نسخة الموسم الحالي ذات الخمسمائة نقطة والتي من ستنطلق رسمياً الأحد المقبل وتتواصل حتى العشرين من الشهر الجاري، وذكر نادال بأنه سيغيب لمواصلة إعداده التأهيلي بعد الإصابة في الظهر التي تعرض لها خلال بطولة أديلايد لكنه شارك في بطولة أستراليا الكبرى قبل الخروج أمام اليوناني ستيفانوس تيستيباس .

ومن المنتظر أن يعود نادال إلى الملاعب خلال بطولة ميامي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة نهاية الشهر الجاري .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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