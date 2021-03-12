فيدال يخضع لعملية في الركبة

أعلن إنتر متصدر الدوري الإيطالي خضوع لاعب وسطه التشيلي آرتورو فيدال إلى عملية في الركبة قد تبعده عن الملاعب لقرابة الشهر.

وبحسب بيان مقتضب للنيراتزوري فإن لاعب الوسط صاحب الثلاثة والثلاثين عاماً خضع لعملية بالمنظار في الركبة في معهد هومانيتاس في مدينة ميلانو وذلك بعد معاناته من آلام في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة توتو سبورت إلى أن فيدال سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لإنتر في الدوري أمام تورينو وساسولو إضافة إلى مواجهة بولونيا كما سيقيم الطاقم الطبي إمكانية عودته قبل إنقضاء الشهر قبل فترة التوقف الدولي على أن تكون عودته أمام كالياري في الحادي عشر من أبريل المقبل.

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