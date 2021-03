رونالدو للبيع.. ويوفنتوس يحدد السعر

حددت إدارة يوفنتوس سعر بيع نجمها كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية، بحسب صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية.

وكان نادي السيدة العجوز قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو صيف عام 2018، قادماً من النادي الملكي الإسباني بمبلغ قدّر بحوالي 120 مليون يورو.

ولعب رونالدو مع فريقه الحالي يوفنتوس في 121 مباراة، سجل خلالها 92 هدفاً، منها 27 هدفاً في 32 لقاء حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس ستلتقي بكريستيانو رونالدو لمناقشة مستقبله.

حيث تحتاج إدارة يوفنتوس إلى بيع رونالدو بمقابل مادي لا يقل عن 29 مليون يورو، لتجنب الخسارة.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس لا يفكرفي تمديد عقد النجم البرتغالي حسب ما أكده “فابيو باراتيتشي” المدير الرياضي للفريق، وهذا يؤكد تفكير النادي في مسألة بيع رونالدو في الصيف المقبل.

يشار إلى أن عقد رونالدو سينتهي مع يوفنتوس صيف عام 2022.

