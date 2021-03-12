أباتشي الأهلي طرابلس أبطال ليبيا للمرة الثامنة في تاريخه

أخبارليبيا24- خاص

توج فريق الكرة الطائرة بنادي الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للموسم الرياضي 2020/2021 اليوم الجمعة بعد أن حقق فريق أساريا الفوز في شوط واحد على السويحلي المنافس على اللقب وذلك ضمن منافسات الدوري الرباعي، الذي تقام منافساته في طرابلس.

وبالرغم من فوز السويحلي المنافس المباشر على اللقب على حساب أساريا بنتيجة 3-1 لكن خسارته لشوط ساعدت الأهلي طرابلس بالفوز باللقب الثامن في تاريخه.

وسيخوض الأهلي طرابلس آخر مبارياته في البطولة أمام الاتحاد المصراتي وقد ضمن البطولة دون النظر لنتيجة اللقاء وتصدر الأهلي طرابلس البطولة برصيد 6 نقاط، وحل السويحلي ثانيا بذات الرصيد.

ولكن الأهلي طرابلس حسم اللقب بفارق الأشواط وحل فريق أساريا ثالثًا برصيد نقطتين، و الاتحاد المصراتي أخيرًا بنقطة يتيمة.