قرب انطلاق تصفيات بطولة المنطقة الشرقية لرياضة اللكيك بوكسينغ  والرياضات المماثلة 

بنغازي 12 مارس 2021 (وال)- كشفت اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة بالمنطقة الشرقية، عن قرب انطلاق تصفيات بطولة المنطقة الشرقية لرياضة اللكيك بوكسينغ و الرياضات المماثلة رجال – نساء في كافة الفئات العمرية.

وقالت اللجنة الفنية إن تصفيات البطولة ستقام بإشراف الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والمواي تاي والرياضات المماثلة، في فئتي الرجال والنساء مختلف الأعمار بالمدينة الرياضية ببنغازي تحت شعار “نحن نصنع المجد”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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